«Sentí una alegría inmensa porque sabía que el Concierto era decisivo para Euskadi»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:48h. Comenta Compartir

Ampliar

«Lehendakari, misión cumplida. Hemos terminado la negociación del Concierto Económico». Esta llamada de Pedro Luis Uriarte a Carlos Garaikoetxea se produjo el 29 de ... diciembre de 1980, después de siete meses de duras negociaciones que él había liderado como primer consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Al otro lado de la mesa estaba el ministro Jaime García Añoveros, «un gran político que al principio se sorprendió de que un joven de 37 años no aceptara lo negociado con el 'Consejo General Vasco'». El 9 de enero se firmó el documento, que define como «el pilar del autogobierno vasco». La portada recoge el momento en que los miembros de la Comisión Mixta salen a la calle Alcalá y les reciben con el 'Agur Jaunak'. «Fue muy emotivo», recuerda Uriarte, que sigue hoy con su labor de difusión de este pacto histórico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Concierto Económico Vasco