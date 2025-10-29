El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Sentí una alegría inmensa porque sabía que el Concierto era decisivo para Euskadi»

10.01.81 ·

Pedro Luis Uriarte

Martes, 28 de octubre 2025

«Lehendakari, misión cumplida. Hemos terminado la negociación del Concierto Económico». Esta llamada de Pedro Luis Uriarte a Carlos Garaikoetxea se produjo el 29 de ... diciembre de 1980, después de siete meses de duras negociaciones que él había liderado como primer consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Al otro lado de la mesa estaba el ministro Jaime García Añoveros, «un gran político que al principio se sorprendió de que un joven de 37 años no aceptara lo negociado con el 'Consejo General Vasco'». El 9 de enero se firmó el documento, que define como «el pilar del autogobierno vasco». La portada recoge el momento en que los miembros de la Comisión Mixta salen a la calle Alcalá y les reciben con el 'Agur Jaunak'. «Fue muy emotivo», recuerda Uriarte, que sigue hoy con su labor de difusión de este pacto histórico.

