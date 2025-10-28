El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«El Seminario vuelve a ser un motor para nuestra iglesia»

29.09.19 ·

Juan Carlos Elizalde

Martes, 28 de octubre 2025, 13:30

Cuando Juan Carlos Elizalde se convirtió hace nueve años en obispo de Vitoria, se marcó como «reto» el relevo frente a un envejecido clero. «Con mucho esfuerzo y oración, hoy son 26 los futuros hombres que se están formando para ser un día sacerdotes en este histórico edificio», explica el prelado. Sujeta una portada de 2019 que trata de emular una conocida fotografía de Schömmer con ocho de los 16 seminaristas que aspiraban a convertirse en sacerdotes. «Este año ha entrado otro joven, vasco, con vocación de sacerdocio, por lo que podemos decir que el Seminario está siendo un motor de nuestra Iglesia y una esperanza para las futuras generaciones», destaca el máximo responsable de la diócesis alavesa.

