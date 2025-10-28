«El Seminario vuelve a ser un motor para nuestra iglesia»

Martes, 28 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Cuando Juan Carlos Elizalde se convirtió hace nueve años en obispo de Vitoria, se marcó como «reto» el relevo frente a un envejecido clero. «Con mucho esfuerzo y oración, hoy son 26 los futuros hombres que se están formando para ser un día sacerdotes en este histórico edificio», explica el prelado. Sujeta una portada de 2019 que trata de emular una conocida fotografía de Schömmer con ocho de los 16 seminaristas que aspiraban a convertirse en sacerdotes. «Este año ha entrado otro joven, vasco, con vocación de sacerdocio, por lo que podemos decir que el Seminario está siendo un motor de nuestra Iglesia y una esperanza para las futuras generaciones», destaca el máximo responsable de la diócesis alavesa.