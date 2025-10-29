«Seguimos a la espera de que la secuestradora de nuestro hijo Aimar entre en la cárcel»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:37h. Comenta Compartir

Aimar acaba de cumplir tres años. Es un niño inquieto al que le encantan los dinosaurios y hacerle rabiar a su hermana mayor. Lo propio de un niño de esa edad. Pero lo que le ocurrió a Aimar pocas horas después de nacer le encogió el corazón a toda Euskadi. Una mujer vestida de sanitaria se lo llevó de la habitación en la que estaba con su madre en el hospital de Basurto. Lo secuestró. Fueron horas de gran tensión hasta que apareció a la mañana siguiente. La raptora se sintió acorralada y dejó al recién nacido en un felpudo en Santutxu. Fue detenida horas después. En 2024 fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión. La sentencia está recurrida y no se ha ejecutado. Para los padres es duro que la secuestradora de su hijo siga en libertad. «Seguimos a la espera de que ingrese en prisión».

