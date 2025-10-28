«Fue una satisfacción enorme, un reconocimiento al trabajo y recorrido de muchos años»

Martes, 28 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Gonzalo Antón se enteró a través de un amigo el 26 de noviembre de 2003 que la prestigiosa Guía Michelin había decidido otorgar su primera estrella al Zaldiaran. Fue también la primera de Álava y Antón, presidente del Alavés por entonces, lo comparó con «ganar la UEFA». Más de dos décadas después confiesa que fue «una satisfacción enorme» recibir una distinción solo a la altura de los mejores restaurantes. El equipo lo sintió como «un reconocimiento al trabajo y al recorrido de muchos años» y lo vivió «con muchísima ilusión». El Zaldiaran ha sido portada de EL CORREO en otras ocasiones, sobre todo durante la celebración de los congresos por los que han pasado los mejores cocineros del mundo, pero la de la estrella fue inolvidable. Para brindar con cava.