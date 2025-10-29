Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:44h. Comenta Compartir

Julián López El Juli tomó la alternativa en 1998 y se retiró el 1 de octubre de 2023. Durante muchas temporadas ocupó el primer puesto en el escalafón, pero no olvida la salida por la puerta grande de Bilbao de 2002, gesto que repitió en otras tres ocasiones. Vista Alegre siempre ha sido «una plaza talismán» en su carrera. «Es una de las plazas que más ha significado en mi vida porque ha sido en muchos momentos la que me ha lanzado al estrellato», confiesa. Al matador madrileño todavía se le pone la piel de gallina. «Salir triunfante en Bilbao me consolidó como figura. Fue una sensación única», dice.

