El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Salir triunfante en Bilbao me consolidó como figura. Fue una sensación única»

24.08.02 ·

El Juli

Lunes, 27 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Julián López El Juli tomó la alternativa en 1998 y se retiró el 1 de octubre de 2023. Durante muchas temporadas ocupó el primer puesto en el escalafón, pero no olvida la salida por la puerta grande de Bilbao de 2002, gesto que repitió en otras tres ocasiones. Vista Alegre siempre ha sido «una plaza talismán» en su carrera. «Es una de las plazas que más ha significado en mi vida porque ha sido en muchos momentos la que me ha lanzado al estrellato», confiesa. Al matador madrileño todavía se le pone la piel de gallina. «Salir triunfante en Bilbao me consolidó como figura. Fue una sensación única», dice.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Salir triunfante en Bilbao me consolidó como figura. Fue una sensación única»

«Salir triunfante en Bilbao me consolidó como figura. Fue una sensación única»