«Si salimos en la portada de El Correo es que algo hemos hecho bien»

24.04.25 ·

Bilbao Basket

Martes, 28 de octubre 2025, 13:01

El Surne Bilbao Basket consiguió algo que parecía impensable: ganar una competición europea y sacar a las calles de Bilbao a más de 10.000 personas, con unas recepciones en el Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia espectaculares. «Si salimos en la portada de EL CORREO es que algo hemos hecho bien», comenta encantado Rafa Pueyo, director deportivo del Surne. «Nos debería reconfortar. Estamos abrumados», añade Isabel Iturbe, presidenta del club de Miribilla, en una visita oficial a la redacción del periódico. El 23 de abril de 2025, los hombres de negro aguantaron en el infierno del PAOK de Salónica y levantaron el título de la FIBA Europe Cup. Un éxito sin precedentes en la historia del conjunto vizcaíno.

