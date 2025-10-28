«Repetir el doblete sería una auténtica hazaña, pero el deporte te depara oportunidades que no esperas»

Martes, 28 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

Ampliar

La historia del Baskonia cambió para siempre el 18 de junio de 2002. Aquel día, el equipo ideado por Josean Querejeta, dirigido por Dusko Ivanovic y liderado sobre la cancha por Elmer Bennett, Dejan Tomasevic, Fabricio Oberto, Luis Scola y un emergente Andrés Nocioni se alzó con la Liga ACB tras vencer al Unicaja en el Buesa. «Llevábamos una trayectoria de éxitos y el doblete fue histórico. Tengo grandes recuerdos, no sólo por lo que significó en lo deportivo, sino por las personas que eran, que siguen ligadas al club. Tal y como está el baloncesto sería una auténtica hazaña, pero el deporte siempre te depara cosas que no esperas», recuerda Querejeta. Aquel título fue el colofón a una campaña que ya era brillante por la conquista de la Copa del Rey, también en Vitoria, frente al Barcelona.