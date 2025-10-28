«La recuperación de la Catedral Santa María es de lo que más orgulloso me siento»

Martes, 28 de octubre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Ramón Rabanera, diputado general de Álava entre 1999 y 2007, lideró junto a Alfonso Alonso el cambio de ciclo en las instituciones alavesas, que pasaron a estar gobernadas por el PP. «De lo que más orgulloso me siento es de la recuperación de la Catedral Santa María», confiesa. Bajo su mandato se creó la fundación encargada de pilotar su transformación con el lema 'Abierto por obras' y se descubrió que Vitoria tiene 400 años más. «Desde la Diputación conseguimos convenios con el Gobierno central, el Ayuntamiento, el Obispado... Hubo un enorme trabajo del diputado de Obras Públicas, Antonio Aguilar; de Gonzalo Arroita, que trajo a escritores y artistas; Juan Ignacio Lasagabaster; Agustín Azkarate... Me duele que nadie nos lo haya reconocido ahora que se cumple el 25 aniversario».