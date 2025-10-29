El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Qué recuerdos... Nunca olvidaré el día que vestí la chaqueta verde»

09.04.23 ·

Jon Rahm

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

«¡Ostras! Qué recuerdos...». Jon Rahm esboza una sonrisa cuando, dos años después, y antes de competir en el emblemático club de Valderrama, EL CORREO le muestra la portada del día que tocó el cielo. El 9 de abril de 2023, fecha en la que Severiano Ballesteros, «mi referente y el motivo por el que amo el golf», hubiese cumplido 66 años, el vizcaíno conquistó el Masters de Augusta, el torneo que todo jugador sueña con ganar. «Nunca olvidaré el día que vestí la chaqueta verde», confiesa el de Barrika, que recibió la codiciada prenda a manos de Scottie Scheffler, anterior ganador y al que Rahm se la entregó un año después. Gracias a aquel triunfo, el golfista vizcaíno recuperó el número uno del mundo. «Ganar el Masters fue un objetivo cumplido, pero quiero más», dice el también ganador del US Open 2021 y tres Ryder Cups, además de otros 17 títulos entre el circuito europeo y americano y dos anillos del LIV.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  10. 10

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Qué recuerdos... Nunca olvidaré el día que vestí la chaqueta verde»

«Qué recuerdos... Nunca olvidaré el día que vestí la chaqueta verde»