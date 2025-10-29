«Qué recuerdos... Nunca olvidaré el día que vestí la chaqueta verde»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:51h. Comenta Compartir

Ampliar

«¡Ostras! Qué recuerdos...». Jon Rahm esboza una sonrisa cuando, dos años después, y antes de competir en el emblemático club de Valderrama, EL CORREO le muestra la portada del día que tocó el cielo. El 9 de abril de 2023, fecha en la que Severiano Ballesteros, «mi referente y el motivo por el que amo el golf», hubiese cumplido 66 años, el vizcaíno conquistó el Masters de Augusta, el torneo que todo jugador sueña con ganar. «Nunca olvidaré el día que vestí la chaqueta verde», confiesa el de Barrika, que recibió la codiciada prenda a manos de Scottie Scheffler, anterior ganador y al que Rahm se la entregó un año después. Gracias a aquel triunfo, el golfista vizcaíno recuperó el número uno del mundo. «Ganar el Masters fue un objetivo cumplido, pero quiero más», dice el también ganador del US Open 2021 y tres Ryder Cups, además de otros 17 títulos entre el circuito europeo y americano y dos anillos del LIV.