«Este proyecto abrió las puertas al enoturismo, teníamos ese sueño y se hizo realidad»

Martes, 28 de octubre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Ampliar

Alejandro Aznar contempla con cierta sorpresa la portada de EL CORREO de hace 19 años. Mira a Gehry posando frente a su icónico edificio y ordena: «Esta foto la tenemos que poner en la recepción del hotel, que no se nos olvide». «Aquel día fue único, aunque yo estaba muy nervioso porque hubo que organizar muchas historias, festejos y protocolo, vinieros los Reyes... Al final fue todo espléndido y Frank (Gehry) estuvo encantado», rememora. En estas dos décadas, «los vinos siguen siendo los mismos, pero todo lo demás ha cambiado». «Este era un mundo de puertas cerradas, este proyecto las abrió al enoturismo. Tuvimos el sueño de generar enoturismo, no sólo para Marqués de Riscal, sino para la región y para toda España. Y ese sueño se ha hecho realidad», sentencia.