«Vi la portada en un hotel de Bilbao y no me lo podía creer»

17.01.13 ·

Dolores Redondo

Martes, 28 de octubre 2025, 12:21

EL CORREO fue el primer medio que apostó en portada por el trabajo literario de Dolores Redondo, pocas semanas antes del histórico bum editorial que ... supuso en España 'El guardián invisible', la primera parte de la 'Trilogía del Baztán' que catapultó a Redondo a la fama. El entonces adjunto a la dirección, César Coca, entrevistó a la autora en Tudela y quedó fascinado por la novela, hasta el punto de que apostó por llevarla a portada. A la escritora le pilló precisamente en Bilbao de promoción. «Estaba en el hotel Meliá y vi los periódicos en el vestíbulo y no me lo podía creer. Además, estaba yo sola y no podía compartir el momento con nadie», rememora la referente de la novela negra, que agradece al área de Cultura del periódico «su fuerte apuesta por mi trabajo». «Menos mal que aquel día no hubo ninguna noticia bomba que me eclipsara», bromea.

