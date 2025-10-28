«Vi la portada en un hotel de Bilbao y no me lo podía creer»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Ampliar

EL CORREO fue el primer medio que apostó en portada por el trabajo literario de Dolores Redondo, pocas semanas antes del histórico bum editorial que ... supuso en España 'El guardián invisible', la primera parte de la 'Trilogía del Baztán' que catapultó a Redondo a la fama. El entonces adjunto a la dirección, César Coca, entrevistó a la autora en Tudela y quedó fascinado por la novela, hasta el punto de que apostó por llevarla a portada. A la escritora le pilló precisamente en Bilbao de promoción. «Estaba en el hotel Meliá y vi los periódicos en el vestíbulo y no me lo podía creer. Además, estaba yo sola y no podía compartir el momento con nadie», rememora la referente de la novela negra, que agradece al área de Cultura del periódico «su fuerte apuesta por mi trabajo». «Menos mal que aquel día no hubo ninguna noticia bomba que me eclipsara», bromea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión