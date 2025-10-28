«Esa portada, además de una afectuosa bienvenida, representó para mí una gran exigencia»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:24 Comenta Compartir

Ampliar

Miguel Zugaza regresó al Museo de Bellas Artes en 2016 para volver a ser su director, después de 15 años al frente del Prado: «Fue ... muy impactante el eco que tuvo el anuncio, tanto de la despedida de Madrid como el de la vuelta a Bilbao. En particular, esa portada de EL CORREO, además de una afectuosa bienvenida, representó para mí una gran exigencia. Te hacía ser consciente de la importancia de lo que dejabas y, al mismo tiempo, pensar que era, sin duda, el momento de volver a casa y devolver algo de lo aprendido al museo que me acunó profesionalmente». Suelen preguntarle si ha lamentado alguna vez haberse marchado de la pinacoteca madrileña: «No me arrepiento en absoluto de haber vuelto a trabajar en el museo más importante de mi vida, el Bellas Artes de Bilbao».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión