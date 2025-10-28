El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Esa portada, además de una afectuosa bienvenida, representó para mí una gran exigencia»

01.12.16 ·

Miguel Zugaza

Martes, 28 de octubre 2025, 12:24

Miguel Zugaza regresó al Museo de Bellas Artes en 2016 para volver a ser su director, después de 15 años al frente del Prado: «Fue ... muy impactante el eco que tuvo el anuncio, tanto de la despedida de Madrid como el de la vuelta a Bilbao. En particular, esa portada de EL CORREO, además de una afectuosa bienvenida, representó para mí una gran exigencia. Te hacía ser consciente de la importancia de lo que dejabas y, al mismo tiempo, pensar que era, sin duda, el momento de volver a casa y devolver algo de lo aprendido al museo que me acunó profesionalmente». Suelen preguntarle si ha lamentado alguna vez haberse marchado de la pinacoteca madrileña: «No me arrepiento en absoluto de haber vuelto a trabajar en el museo más importante de mi vida, el Bellas Artes de Bilbao».

