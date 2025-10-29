«La pesca submarina me ha dado muchas satisfacciones: con 85 años, sigo buceando»
07.02.63 ·Vicente Seco
Martes, 28 de octubre 2025
Vicente Seco, bilbaíno de Zabala, se marchó para Venezuela con 18 años aprovechando uno de los viajes de su padre, que navegaba en petroleros. «Me aventuré y no me arrepiento», dice. Cuatro años después lo teníamos en portada con un récord de pesca submarina, tras capturar un colosal mero de 220 kilos: «Era grande como un autobús, pero me dio menos pelea que otros más pequeños. Después tuvimos que regalarlo a gente del pueblo, porque íbamos con coches muy pequeños, sin nevera». Vicente, que hoy vive a caballo entre su país de adopción y Bilbao, se aficionó a la pesca a pulmón a través de un amigo de allá: «Y me ha dado muchas satisfacciones: he representado a Venezuela en mundiales en Italia, en Chile, en Perú... Tengo mi lanchita y, con 85 años, sigo buceando».