El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«La pesca submarina me ha dado muchas satisfacciones: con 85 años, sigo buceando»

07.02.63 ·

Vicente Seco

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Vicente Seco, bilbaíno de Zabala, se marchó para Venezuela con 18 años aprovechando uno de los viajes de su padre, que navegaba en petroleros. «Me aventuré y no me arrepiento», dice. Cuatro años después lo teníamos en portada con un récord de pesca submarina, tras capturar un colosal mero de 220 kilos: «Era grande como un autobús, pero me dio menos pelea que otros más pequeños. Después tuvimos que regalarlo a gente del pueblo, porque íbamos con coches muy pequeños, sin nevera». Vicente, que hoy vive a caballo entre su país de adopción y Bilbao, se aficionó a la pesca a pulmón a través de un amigo de allá: «Y me ha dado muchas satisfacciones: he representado a Venezuela en mundiales en Italia, en Chile, en Perú... Tengo mi lanchita y, con 85 años, sigo buceando».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La pesca submarina me ha dado muchas satisfacciones: con 85 años, sigo buceando»

«La pesca submarina me ha dado muchas satisfacciones: con 85 años, sigo buceando»