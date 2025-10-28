El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Lo pasábamos muy bien en el frontón del convento»

25.07.82 ·

El convento de clausura Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI, acoge en Lekeitio a la comunidad de las monjas contemplativas Dominicas. Allí estaba sor Pilar Fuertes en 1982, cuando tenía 21 años, y protagonizó la portada de EL CORREO mostrando sus habilidades a la cesta punta. «Lo pasábamos muy bien en el frontón que teníamos en la huerta de arriba», comenta la religiosa de Pamplona. Entonces había 22 monjas. Hoy en día hay 12; cuatro vizcaínas y el resto de procedencia africana. «Tenemos una vida con mucha paz, tranquilidad y caridad», asegura Sor Pilar Fuertes mientras muestra la portada del periódico acompañada por Sor Elena Kortabarria a la izquierda y Sor Benita Arregi a la derecha.

