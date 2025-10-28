El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'padre' del nuevo San Mamés: «Siento un cosquilleo cada vez que lo veo»

14.09.13

César Azcárate

Martes, 28 de octubre 2025

César Azcárate posa para la fotografía en la explanada en la que se eleva su enorme 'hijo', el que empezó a gestar en 2007 en su despacho de Idom y que cobró vida, aunque todavía inacabado, seis años después en un entrenamiento a puerta abierta al que asistieron 15.000 socios, un momento histórico para el Athletic que fue portada de este periódico. «Ha pasado tiempo, pero todavía siento un cosquilleo cada vez que veo San Mamés», afirma el arquitecto bilbaíno mientras observa al estadio sucesor de la vieja Catedral y recuerda sus desvelos para crear un campo que formara parte del día a día de Bilbao, no un coliseo aislado que enmudeciera después de los partidos. «Fueron horas y horas de dedicación plena y de sobresaltos pero mereció la pena», desliza con una sonrisa evocadora.

