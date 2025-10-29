Olaizola, campeón en 2013 ante Irujo: «Fue uno de mis mejores partidos en el mano a mano»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:52h. Comenta Compartir

Aquella final del Manomanista 2013 en el frontón Bizkaia entre Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo, dos de los pelotaris que marcaron una época en este deporte, cayó del lado del delantero de Goizueta (22-7). «Fue uno de mis mejores partidos en el mano a mano, una disciplina en la que al principio pensaba que nunca iba a ganar una txapela», admite. Fue la cuarta y última que sumó el actual responsable del área deportiva de la empresa Baiko. «Desde fuera a veces parece que ganar es fácil, pero influyen muchos aspectos. Hay que hacer muchas cosas bien, tener suerte...». Califica la portada como «un bonito recuerdo», pero reconoce que ya tuvo su época «y terminé satisfecho de jugar a pelota, por lo que no siento ninguna morriña»