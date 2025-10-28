El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Nunca imaginé que la camiseta tuviera tanto eco»

15.06.04

Darío Urzay

Martes, 28 de octubre 2025

En 2004, Darío Urzay presentó en el Bellas Artes su rompedora camiseta, con la que el Athletic jugó dos amistosos en Holanda: «Fue una propuesta mía al club, no un encargo», aclara. «Cuando salimos fuera para mostrarla al público, me sorprendió ver la cantidad de fotógrafos que había. Nunca imaginé tanto eco mediático». Recuerda estar «nervioso» porque ese día debía viajar a Madrid... . «En el viaje me llamaron de una radio para gastarme una broma con un imitador, y por la noche vi que en 'Crónicas marcianas' estaban comentando la foto de EL CORREO...». Fue «el sueño cumplido de un niño que quiso dibujar una camiseta diferente para su equipo».

