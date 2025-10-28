«Nunca imaginé que la camiseta tuviera tanto eco»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

En 2004, Darío Urzay presentó en el Bellas Artes su rompedora camiseta, con la que el Athletic jugó dos amistosos en Holanda: «Fue una propuesta mía al club, no un encargo», aclara. «Cuando salimos fuera para mostrarla al público, me sorprendió ver la cantidad de fotógrafos que había. Nunca imaginé tanto eco mediático». Recuerda estar «nervioso» porque ese día debía viajar a Madrid... . «En el viaje me llamaron de una radio para gastarme una broma con un imitador, y por la noche vi que en 'Crónicas marcianas' estaban comentando la foto de EL CORREO...». Fue «el sueño cumplido de un niño que quiso dibujar una camiseta diferente para su equipo».