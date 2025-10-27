El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Nunca hubiera imaginado esta portada»

04.07.21 ·

Obispo Joseba Segura

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:25

Joseba Segura apareció por primera vez en una portada de este periódico a comienzos de siglo. Iba a abrir la puerta de Hontza, el centro para drogodependientes que puso en marcha Caritas en Bilbao y que tuvo una gran contestación vecinal. «Ésta –la que ilustra este texto– es totalmente distinta y nunca hubiera imaginado que se fuera a producir», asegura el obispo vizcaíno mientras distingue, detrás de las mascarillas, a quienes la acompañaban en esa primera celebración como titular de la Diócesis. «Ser obispo era algo que ni esperaba ni buscaba», reconoce, con la vista puesta en un futuro en el que, entiende, la fe también tendrá cabida.

