«Todo el mundo se pudo soltar la presión, fue el premio al trabajo de tantos años»

Manolo Serrano

El Alavés moderno nació la tarde del 3 de mayo de 1998. Ese día, dos goles de Manolo Serrano y otro de Sívori ascendieron a Primera a un equipo que poco antes había vivido al borde de la desaparición. Mendizorroza volvía entre los grandes cuatro décadas después. «Todo el mundo se pudo soltar la presión, fue un gran hito para el Alavés y también para mí», evoca más de un cuarto de siglo después el bigoleador de esa jornada. «Era el premio al trabajo de tantos años», insiste. Fue el inicio de un periodo glorioso porque menos de tres temporadas después ese pequeño Alavés se convirtió en un gigante que deslumbró a Europa. La derrota en la final de la Copa de la UEFA contra el Liverpool fue casi lo de menos. Aquel día, desde Dortmund, el grito de orgullo albiazul fue atronador.

