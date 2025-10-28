El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«En ese momento sentí la enorme mochila de responsabilidad que había asumido»

06.05.09

Patxi López

Martes, 28 de octubre 2025, 11:40

Comenta
Imagen -

Patxi López descubrió hace poco en su casa una caja con páginas de EL CORREO recortadas de dos fechas concretas: una del día de su ... investidura como lehendakari y otra de cuando presentó a su Gabinete. Así que tiene fresca la portada con la que posa. Pero aun así, la observa unos segundos con gesto de nostalgia y orgullo. «Los socialistas llevábamos años soñando con ello. En ese momento sentí la felicidad de la gente pero también la enorme mochila de responsabilidad que había asumido». Recuerda López la «bronca política» de aquella época, con ETA señalándole como «objetivo prioritario». Unos años «apasionantes» que quedaron recogidos en las páginas de este diario. «Generaciones enteras de vascos nos hemos 'alimentado' con los articulistas e informaciones de EL CORREO», reconoce.

