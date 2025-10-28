El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Fue un momento especial y álgido de mi carrera»

16.10.20 ·

Eva G. Sáenz de Urturi

Martes, 28 de octubre 2025, 13:42

Comenta
Imagen -

Eva García Sáenz de Urturi recuerda con especial cariño su conquista del Planeta con 'Aquitania', el más cotizado de los galardones literarios. «Fue un momento especial y álgido en mi carrera. De todas las portadas que me ha dedicado EL CORREO, es la que más ilusión me hizo», confiesa la autora vitoriana que apareció también en la 'primera' subida al Gasteiztxo, ese tren turístico en dirección a las localizaciones de sus novelas, así como en un momento de rodaje junto a Belén Rueda por la adaptación de 'El silencio de la ciudad blanca'. Al mirar atrás, reconoce el seguimiento que este diario ha hecho de sus diferentes obras. «Desde el primer momento de mi carrera literaria EL CORREO ha estado ahí».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Fue un momento especial y álgido de mi carrera»

«Fue un momento especial y álgido de mi carrera»