«Fue un momento especial y álgido de mi carrera»

Eva García Sáenz de Urturi recuerda con especial cariño su conquista del Planeta con 'Aquitania', el más cotizado de los galardones literarios. «Fue un momento especial y álgido en mi carrera. De todas las portadas que me ha dedicado EL CORREO, es la que más ilusión me hizo», confiesa la autora vitoriana que apareció también en la 'primera' subida al Gasteiztxo, ese tren turístico en dirección a las localizaciones de sus novelas, así como en un momento de rodaje junto a Belén Rueda por la adaptación de 'El silencio de la ciudad blanca'. Al mirar atrás, reconoce el seguimiento que este diario ha hecho de sus diferentes obras. «Desde el primer momento de mi carrera literaria EL CORREO ha estado ahí».