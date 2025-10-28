El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Miro esta foto y es un honor continuar su legado»

21.11.1926 ·

Fisk jubilee singers

Martes, 28 de octubre 2025, 10:05

Sí, el grupo que apareció hace casi un siglo en la primera página de 'El Pueblo Vasco'... ¡aún existe!. Con el titular 'Músicos exóticos en Bilbao', el diario elogió su concierto en la Filarmónica como una «aleación de ritmos perfectamente amalgamados», aunque algún espectador se sintió un poco «desorientado» al escuchar sus espirituales y cantos de trabajo, poco conocidos aquí. El conjunto se sigue nutriendo de alumnos de la Universidad Fisk, en Tennessee: «Miro esta foto y es un honor para mí continuar este legado», se emociona George Preston Wilson, el director, que ha aprovechado un descanso en los ensayos para retratar a los integrantes actuales con aquella portada de sus remotos antecesores.

