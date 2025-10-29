«La medalla olímpica de Londres marcó un antes y un después en mi carrera y en el balonmano femenino»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:44h. Comenta Compartir

La selección española de balonmano viajó a los Juegos Olímpicos de Londres con el recién acuñado apodo de 'las guerreras'. No fue casualidad. Durante el torneo hicieron gala de esa lucha, garra y superación para forjar un histórico bronce ante Corea del Sur. «Recordar ese momento me genera muchísimo orgullo y felicidad porque ves que los resultados llegan tras muchísimos años de trabajo», confiesa Eli Pinedo. La balonmanista alavesa estrenó de la mejor manera su 'pasaporte' olímpico. Aunque derramar esas lágrimas de alegría costó mucho sudor. El frenético partido se decantó (29-31) a favor de España tras dos prórrogas de infarto. Una victoria deportiva con un valioso impacto social. «Supuso un antes y un después en mi carrera y en el balonmano femenino, se nos reconoció socialmente».