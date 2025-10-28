El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«La mayoría de las víctimas no lo creíamos. El final llegó muy tarde. Nadie nos devolverá a los nuestros»

20.10.11 ·

Consuelo Ordóñez

Martes, 28 de octubre 2025, 11:42

Comenta
Imagen -

El esperado final llegó muy tarde, demasiado. «Nadie nos devolverá a los nuestros». Lo dice con una tristeza serena y rebelde Consuelo Ordóñez. Aquel 20 de octubre, «la mayoría de las víctimas no nos creímos el anuncio de ETA». Lo veían como otras veces, como otros ceses. Hasta Covite, la principal asociación vasca de víctimas del terrorismo, «se creó, en 1998, en medio de una tregua». Ordóñez lamenta la foto de «aquel final negociado». Ella soñaba con ver «a las fuerzas de Seguridad haciéndose con las armas y no el paripé de Francia». Un día para pensar en los que perdimos. Ella en su hermano 'Goyo', al que «le habría gustado hacer política en estos tiempos de paz». También en cada uno de los 858 asesinados. «He escuchado a tantos familiares decir 'ojalá que él sea el último'....»

