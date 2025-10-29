El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

Maider Unda, bronce olímpico: «Si los sueños se persiguen se hacen realidad»

10.08.12 ·

Maider Unda

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

El 9 de agosto del 2012 Maider Unda hizo historia para Euskadi al lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en la disciplina de lucha libre tras derrotar a la bielorrusa Vasilisa Marzaliuk. «Fue un día intenso porque cuando vas a competir los nervios siempre están ahí, pero salió todo bien. Si los sueños se persiguen se acaban haciendo realidad», señala satisfecha mientras contempla la portada de EL CORREO. Hoy en día la exluchadora vitoriana reside en su caserío de Oleta, donde regenta junto a su familia la quesería Atxeta, en la que guarda su preciado metal con mucho cariño. «Para mí representar a una persona de campo que se había preparado para esa cita olímpica en casa significaba muchas cosas. Sobre todo el trabajo bien hecho que hacemos aquí en el día a día», indica orgullosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  10. 10

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maider Unda, bronce olímpico: «Si los sueños se persiguen se hacen realidad»

Maider Unda, bronce olímpico: «Si los sueños se persiguen se hacen realidad»