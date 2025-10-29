Maider Unda, bronce olímpico: «Si los sueños se persiguen se hacen realidad»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:51h. Comenta Compartir

El 9 de agosto del 2012 Maider Unda hizo historia para Euskadi al lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en la disciplina de lucha libre tras derrotar a la bielorrusa Vasilisa Marzaliuk. «Fue un día intenso porque cuando vas a competir los nervios siempre están ahí, pero salió todo bien. Si los sueños se persiguen se acaban haciendo realidad», señala satisfecha mientras contempla la portada de EL CORREO. Hoy en día la exluchadora vitoriana reside en su caserío de Oleta, donde regenta junto a su familia la quesería Atxeta, en la que guarda su preciado metal con mucho cariño. «Para mí representar a una persona de campo que se había preparado para esa cita olímpica en casa significaba muchas cosas. Sobre todo el trabajo bien hecho que hacemos aquí en el día a día», indica orgullosa.