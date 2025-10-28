«Cuando me llamaron los del Ministerio de Cultura pensé que eran los del banco»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:44 Comenta Compartir

Ampliar

Ramón Barea recuerda con una sonrisa la portada de EL CORREO que protagonizó en 2013, el año en que recibió el Premio Nacional de Teatro. «Me acuerdo mucho porque me llamaban sin parar desde un número desconocido y yo pensaba que eran del banco, reclamando el crédito hipotecario. Llegué a Madrid harto, contesté enfadado y me dijeron: 'No, perdona, somos del Ministerio de Cultura. Se te ha concedido el Premio Nacional de Teatro'. Aquello me desarmó». La foto se la hicieron en la capital, mientras ensayaba Montenegro, de Valle Inclán, en el CDN. «Fue en 2013, mi número fetiche. Yo nací un 13 de julio, mi padre un 13 de mayo, mi hermano un 13 de febrero. El 13 siempre me ha acompañado. Que aquella portada coincidiera con ese año fue otra señal. Esta portada me la llevo para mi 'egoteca'».