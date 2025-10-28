«Fue una llamada al acuerdo entre diferentes»
26.10.79 ·Carlos Garaikoetxea
Martes, 28 de octubre 2025, 11:41
La portada que sujeta Carlos Garaikoetxea salió publicada el 26 de octubre de 1979 y refleja un momento histórico: la aprobación del Estatuto de Gernika. ... En la imagen aparece exultante el entonces presidente del Consejo General Vasco y luego lehendakari abrazado a Ramón Rubial. «Era un acuerdo necesario y realista para afrontar con urgencia los graves problemas políticos y sociales del país, y útil para recuperar el autogobierno vasco». Aquella imagen con uno de los referentes del socialismo suponía «una llamada al acuerdo entre diferentes en aras del bien común. Importante en un país crispado por falta de entendimiento entre los máximos representantes políticos para trabajar juntos en la inaplazable labor de su reconstrucción».
