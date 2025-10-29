El lehendakari, con la selección vasca de pelota: «el comienzo de un sueño»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:36h. Comenta Compartir

Es una portada reciente, de este mismo año, pero para el lehendakari Imanol Pradales es histórica, incluso más que la de su propia investidura o su jura ante el árbol de Gernika. Y lo es, apunta el jefe del Ejecutivo vasco –que visitó la redacción de EL CORREO para fotografiarse con la página a la que guarda más cariño–, porque la imagen, en la que aparece ataviado con la camiseta oficial de la selección vasca de pelota y flanqueado por los puntistas Urresti y Elaia en el frontón Jai Alai de Gernika antes del inicio de la Liga de las Naciones, refleja «el comienzo de un sueño». «Por primera vez Euskadi ha podido competir oficialmente como una nación más en un deporte tan nuestro como la cesta punta. Fue un tanto muy importante en un partido que vamos a seguir disputando en todas las canchas».