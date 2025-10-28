Laiseka, héroe en Luz Ardiden:«Una victoria para toda la vida»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Ampliar

Perfecta. Así fue la victoria de Roberto Laiseka en la etapa del Tour de Francia de 2001 que finalizó en la cima de Luz Ardiden. Lo tuvo todo. Era la edición del debut en la Grande Boucle del equipo Euskaltel-Euskadi. Repartida en las cunetas de los Pirineos, allí estaba la afición vasca, la marea naranja. Hasta ese día el conjunto de Miguel Madariaga había pasado penurias. Pero esa tarde Laiseka, que estaba en el equipo desde su fundación en 1994, logró un triunfo para la historia.

Temas

Tour de Francia