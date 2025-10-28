El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Se juntaron todos los astros para que un alavés fuese campeón del mundo»

12.08.95 ·

Martín Fiz

Martes, 28 de octubre 2025, 16:29

Comenta
Imagen -

«Parece que fue ayer», dice un pletórico Martín Fiz, pero han pasado treinta años de aquel sábado 12 de agosto en el que un alavés se proclamó campeón del mundo de maratón en Gotemburgo. El premio le llegó a un Fiz de entonces 32 años que pocos meses antes se había impuesto en el Europeo. Por eso él se veía fuerte, con opciones, aunque las quinielas apuntasen a otros nombres. Tras liberarse de «unos días previos de tensión», la jornada fue redonda. «Se fue animando poco a poco y se juntaron todos los astros, también en la mezcla del plano físico y mental, para que un alavés fuera campeón», resume el maratoniano, que tiene grabado a fuego el «recibimiento» de sus paisanos. Ahora sigue fiel a su cita con las zapatillas y el asfalto. La motivación se mantiene intacta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Se juntaron todos los astros para que un alavés fuese campeón del mundo»

«Se juntaron todos los astros para que un alavés fuese campeón del mundo»