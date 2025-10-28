«Se juntaron todos los astros para que un alavés fuese campeón del mundo»

Martes, 28 de octubre 2025, 16:29 Comenta Compartir

«Parece que fue ayer», dice un pletórico Martín Fiz, pero han pasado treinta años de aquel sábado 12 de agosto en el que un alavés se proclamó campeón del mundo de maratón en Gotemburgo. El premio le llegó a un Fiz de entonces 32 años que pocos meses antes se había impuesto en el Europeo. Por eso él se veía fuerte, con opciones, aunque las quinielas apuntasen a otros nombres. Tras liberarse de «unos días previos de tensión», la jornada fue redonda. «Se fue animando poco a poco y se juntaron todos los astros, también en la mezcla del plano físico y mental, para que un alavés fuera campeón», resume el maratoniano, que tiene grabado a fuego el «recibimiento» de sus paisanos. Ahora sigue fiel a su cita con las zapatillas y el asfalto. La motivación se mantiene intacta.

