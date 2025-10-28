El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Impresiona ver reconocida la labor del teatro y que la cultura sea protagonista»

08.12.16 ·

Iker Ortiz de Zárate

Martes, 28 de octubre 2025, 13:45

«Lo primero que me acuerdo es de la impresión de verme, de que se reconozca el trabajo y de que la cultura sea protagonista», dice Iker Ortiz de Zárate, actor, director y escritor que está al frente del laboratorio escénico Ortzai. 'Cuento de Navidad' es uno de esos clásicos que llenan el pequeño teatro de la calle Pintorería, donde se han formado figuras como Patricia López Arnaiz y Susana Abaitua. También se acuerda de otra portada anterior, en la que se veía un patio de butacas con tan solo ocho personas, «todas aisladas entre sí, pero acudiendo a las funciones». «Fue el año de la pandemia, y en la imagen se veía a esos espectadores separados. Me conmueve por motivos personales y artísticos y porque se permitió que la cultura siguiera viva».

