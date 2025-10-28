El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Estamos haciendo proyectos interesantes para conseguir una fábrica competitiva y comprometida»

22.10.24 ·

David Udakiola

Martes, 28 de octubre 2025

David Udakiola mira desde la última planta del parking de El Boulevard al nuevo almacén de gomas de Michelin, que estará automatizado el año que viene, «con un sentimiento de orgullo». El director de la multinacional francesa se refiere a la obra como una prueba de « que seguimos invirtiendo en la fábrica de Vitoria, buscando el futuro». «Estamos haciendo proyectos interesantes para seguir innovando, lanzando productos de alto valor añadido para conseguir una fábrica competitiva y comprometida», relata. ¿Cómo lucirá Michelin en el 125º aniversario de EL CORREO? «Con innovación en el producto. Estamos lanzando nuevas gamas en turismo, en ingeniería civil. Aunque también innovamos en procesos con robótica, como en el almacén, y con inteligencia artificial», avanza.

