«En Gesto nos empeñamos en que la gente no olvidara lo que pasaba»

Gesto por la Paz simbolizó la respuesta ciudadana al terrorismo. «Nos empeñamos en que la gente no se olvidara de lo que estaba pasando. ETA ... contra quien atentaba era contra la propia sociedad vasca». Lo dice Isabel Urkijo, una de sus responsables durante 25 años. Sostiene una de las primeras páginas tras el secuestro de Julio Iglesias Zamora. «Hacíamos concentraciones todos los días y fue cuando sacamos el lazo azul». Fue el gran símbolo de la resistencia al terrorismo. Vuelve por un instante a comienzos de los 90. «En 1989 convocamos una manifestación en Bilbao y fueron dos mil personas pero en 1992 ya se llenó la Gran Vía». Luego los ataques, las contramanifestaciones. «Parece mentira que haya sido hace tan poco tiempo, es como otro mundo».

