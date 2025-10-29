El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«En Gesto nos empeñamos en que la gente no olvidara lo que pasaba»

12.09.93 ·

Isabel Urkijo

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Gesto por la Paz simbolizó la respuesta ciudadana al terrorismo. «Nos empeñamos en que la gente no se olvidara de lo que estaba pasando. ETA ... contra quien atentaba era contra la propia sociedad vasca». Lo dice Isabel Urkijo, una de sus responsables durante 25 años. Sostiene una de las primeras páginas tras el secuestro de Julio Iglesias Zamora. «Hacíamos concentraciones todos los días y fue cuando sacamos el lazo azul». Fue el gran símbolo de la resistencia al terrorismo. Vuelve por un instante a comienzos de los 90. «En 1989 convocamos una manifestación en Bilbao y fueron dos mil personas pero en 1992 ya se llenó la Gran Vía». Luego los ataques, las contramanifestaciones. «Parece mentira que haya sido hace tan poco tiempo, es como otro mundo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En Gesto nos empeñamos en que la gente no olvidara lo que pasaba»

«En Gesto nos empeñamos en que la gente no olvidara lo que pasaba»