EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«El funeral fue la primera manifestación denunciando la impunidad del terrorismo de estado»

06.03.76 ·

Nerea Martínez

Martes, 28 de octubre 2025, 13:22

La matanza del 3 de marzo de 1976 es uno de los momentos más trágicos de la historia de Vitoria . El funeral por las primeras tres víctimas mortales en la Catedral Nueva supuso el rechazo ciudadano a la masacre perpetrada por la Policía Armada y un ejemplo de lucha por la libertad. «Fue la primera manifestación multitudinaria denunciando la impunidad del terrorismo de Estado. La gente ponía los dedos en símbolo de victoria, señalando que no iban a conseguir terminar con el movimiento que reclamaba acabar con el régimen dictatorial», destaca Nerea Martínez Aranburuzabala, portavoz de la Asociación 3 de Marzo. «Es la primera imagen que muestra cómo en Vitoria realmente se sabía qué había ocurrido, que no fueron bolas de goma sino balas. 50 años después esos cinco crímenes siguen impunes».

