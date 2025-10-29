El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«¡Qué fervor en Bilbao! aquello fue irrepetible»

18.06.00 ·

Carlos Sobera

Lunes, 27 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Sorprendemos a Carlos Sobera con una portada que le retrotrae a un día feliz, redondo. Bilbao celebró en el año 2000 su 700 aniversario y él, cual don Diego López de Haro, recorrió la villa a lomos de la yegua 'Limousine'. «Me quedé boquiabierto al darme cuenta de la magnitud del evento. ¡Se lo habían tomado en serio! Todo era impactante, había un fervor popular e institucional como pocas veces había visto. Los recuerdos de aquella jornada que guardó medio en nebulosa, se los refrescó al día siguiente EL CORREO. «Al ver la portada asumí que había participado en un acto histórico e irrepetible. Me emocionó sobremanera».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «¡Qué fervor en Bilbao! aquello fue irrepetible»

«¡Qué fervor en Bilbao! aquello fue irrepetible»