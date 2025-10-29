«¡Qué fervor en Bilbao! aquello fue irrepetible»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:39h. Comenta Compartir

Sorprendemos a Carlos Sobera con una portada que le retrotrae a un día feliz, redondo. Bilbao celebró en el año 2000 su 700 aniversario y él, cual don Diego López de Haro, recorrió la villa a lomos de la yegua 'Limousine'. «Me quedé boquiabierto al darme cuenta de la magnitud del evento. ¡Se lo habían tomado en serio! Todo era impactante, había un fervor popular e institucional como pocas veces había visto. Los recuerdos de aquella jornada que guardó medio en nebulosa, se los refrescó al día siguiente EL CORREO. «Al ver la portada asumí que había participado en un acto histórico e irrepetible. Me emocionó sobremanera».