El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Ferrer pasó a ser la primera artista mujer con una obra en el exterior del museo»

27.10.23 ·

Beatriz Herráez

Martes, 28 de octubre 2025, 13:31

Comenta
Imagen -

Beatriz Herráez, directora de Artium desde 2018, ha convertido el museo en un referente en materia de igualdad a nivel europeo. Uno de los vacíos más evidentes era la ausencia de una pieza firmada por una mujer en el exterior del centro. Hasta entonces, allí podían verse obras como 'Finkl Octagon', de Richard Serra; 'Mirador mirando', de Oteiza; o 'Elogio de la Arquitectura XIV', de Chillida. Con 'Números primos', de Esther Ferrer, se recuperaba una intervención de arte público que se encontraba deteriorada en el parque del Prado y, al mismo tiempo, se incorporaba la creación de una artista a las puertas del centro. «Pasó a ser la primera obra de una mujer ubicada en el exterior del museo», enfatiza la responsable del museo de arte contemporáneo del País Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ferrer pasó a ser la primera artista mujer con una obra en el exterior del museo»

«Ferrer pasó a ser la primera artista mujer con una obra en el exterior del museo»