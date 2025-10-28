«Ferrer pasó a ser la primera artista mujer con una obra en el exterior del museo»

Martes, 28 de octubre 2025, 13:31 | Actualizado 13:38h. Comenta Compartir

Beatriz Herráez, directora de Artium desde 2018, ha convertido el museo en un referente en materia de igualdad a nivel europeo. Uno de los vacíos más evidentes era la ausencia de una pieza firmada por una mujer en el exterior del centro. Hasta entonces, allí podían verse obras como 'Finkl Octagon', de Richard Serra; 'Mirador mirando', de Oteiza; o 'Elogio de la Arquitectura XIV', de Chillida. Con 'Números primos', de Esther Ferrer, se recuperaba una intervención de arte público que se encontraba deteriorada en el parque del Prado y, al mismo tiempo, se incorporaba la creación de una artista a las puertas del centro. «Pasó a ser la primera obra de una mujer ubicada en el exterior del museo», enfatiza la responsable del museo de arte contemporáneo del País Vasco.