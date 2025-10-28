El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Hay una falta absoluta de justicia 41 de años después y una discriminación evidente entre víctimas»

21.11.84 ·

Edurne Brouard

Martes, 28 de octubre 2025, 11:46

Comenta
Imagen -

La fotografía que aparece en la portada que sujeta Edurne Brouard capta uno de esos trágicos momentos que ha convulsionado la historia de Euskadi. Un ... féretro portado por una multitud en la noche bilbaína. En su interior, Santiago Brouard, reconocido pediatra y dirigente de Herri Batasuna. El 20 de noviembre de 1984, dos pistoleros entraron en su consulta y le asesinaron. La acción fue reivindicada por los GAL y es uno de los ejemplos más claros del terrorismo de Estado. Cuatro décadas después, su hija recuerda el «impacto» de aquella noticia y resalta «la falta absoluta de Justicia 41 años después» y la «discriminación evidente entre víctimas».

