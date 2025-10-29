El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«El espíritu de aquel titular permanece. El arraigo a esta tierra genera proyectos duraderos y altos de miras»

06.10.09 ·

Ignacio Galán

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Con sus 165 metros de altura, la Torre Iberdrola es ya seña de identidad de la capita vizcaína. Un elemento que destaca su presidente, Ignacio ... Galán, para recordar que «Iberdrola sigue unida a Bilbao con la misma fortaleza que los cimientos de esta hermosa edificación». Un compromiso que mantiene años después al remarcar que «el espíritu de aquel titular permanece». Galán se une a la conmemoración del aniversario de EL CORREO recordando que la principal eléctrica de Europa celebrará también en unos meses sus 125 años. Son «dos trayectorias centenarias» que demuestran que el arraigo a esta tierra genera proyectos duraderos, dotados de firmes valores y altura de miras, como esta Torre Iberdrola que con tanto cariño y empeño levantamos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El espíritu de aquel titular permanece. El arraigo a esta tierra genera proyectos duraderos y altos de miras»

«El espíritu de aquel titular permanece. El arraigo a esta tierra genera proyectos duraderos y altos de miras»