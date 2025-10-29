«El espíritu de aquel titular permanece. El arraigo a esta tierra genera proyectos duraderos y altos de miras»
06.10.09 ·Ignacio Galán
Martes, 28 de octubre 2025
Con sus 165 metros de altura, la Torre Iberdrola es ya seña de identidad de la capita vizcaína. Un elemento que destaca su presidente, Ignacio ... Galán, para recordar que «Iberdrola sigue unida a Bilbao con la misma fortaleza que los cimientos de esta hermosa edificación». Un compromiso que mantiene años después al remarcar que «el espíritu de aquel titular permanece». Galán se une a la conmemoración del aniversario de EL CORREO recordando que la principal eléctrica de Europa celebrará también en unos meses sus 125 años. Son «dos trayectorias centenarias» que demuestran que el arraigo a esta tierra genera proyectos duraderos, dotados de firmes valores y altura de miras, como esta Torre Iberdrola que con tanto cariño y empeño levantamos».
