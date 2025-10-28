El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Era muy importante el cambio al frente de la Diputación para buscar estabilidad»

01.07.15 ·

Ramiro González

Martes, 28 de octubre 2025, 13:13

El diputado general de Álava, Ramiro González, no oculta que el día de su primera investidura, el 30 de junio de 2015, es el «más emotivo» de su carrera. Cuando contempla el diseño de aquella portada –en la que el entonces presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, baila un aurresku en su honor–, se emociona al observar la composición de su primer equipo de gobierno y sobre todo al recordar a Josean Galera, el exdiputado de Medio Ambiente que falleció en enero de 2024. «Era muy importante el cambio al frente de la institución para buscar la estabilidad que le faltaba al territorio y lograr un impulso en muchos aspectos», subraya González. Se le ilumina el rostro con la caricatura que entonces dibujó Iñaki Cerrajería: «Así soy yo, un letrado con la bufanda del Alavés».

