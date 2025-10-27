«Era muy consciente de las cosas que estaban a punto de cambiar para la institución»

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:22 Comenta Compartir

El 5 de julio de 2023 Elixabete Etxanobe rompió uno de los techos de cristal más altos de Bizkaia al convertirse en la primera diputada general de la historia. «Era muy consciente de las cosas que estaban a punto de cambiar como mujer, a nivel personal y profesional». «Es un orgullo ostentar esta responsabilidad y estoy segura de que no seré la última», augura antes de matizar que, esté quien esté al mando, «los retos siguen estando ahí y debemos enfrentarlos con honestidad y convencimiento». Al revisar la portada del día de su investidura en Gernika Etxanobe recuerda «la emoción, el orgullo y los nervios» del momento. «Es un recuerdo para toda la vida y tuve la suerte de compartirlo con mi familia, aunque faltaba mi aita, con mi cuadrilla y con todas las personas que sumaron para que estuviera ahí».

