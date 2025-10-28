Martes, 28 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Naiara García de Andoin recuerda perfectamente la portada de EL CORREO que sujeta entre sus manos. Guarda en su casa un ejemplar de ese día. Han pasado ya once años. En aquel momento esta enérgica mujer daba a conocer la rarísima enfermedad que afectaba a sus tres hijos, Araitz, Ixone y Unai: el síndrome de Sanfilippo. Movilizaron a la sociedad vizcaína para recaudar los fondos necesarios para colaborar en la financiación de un ensayo clínico. Unai, el pequeño, fue el único que por edad pudo tomar parte en él, pero aquella investigación no logró los frutos deseados. Esta cruel enfermedad se llevó un tiempo después a Araitz. A día de hoy, Naiara mantiene buena parte de esa energía. Hace unas semanas estuvo en Suiza para conocer los últimos avances terapéuticos sobre este síndrome. «Seguimos intentándolo todo, no paramos de buscar», detalla. Lo hacen mientras llevan «una vida sencilla volcada en nuestros hijos. Disfrutamos de cada minuto con ellos».

Síndrome de Sanfilippo