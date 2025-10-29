El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Hasta el día siguiente no vimos la desolación. Se me ponen los pelos de punta al recordar las inundaciones»

29.08.83

José Ramón Sáez

Lunes, 27 de octubre 2025

José Ramón Sáez es el antiguo propietario del Rio-Oja, emblema hostelero del Casco Viejo. Aquella Aste Nagusia de 1983 la recuerda como un «llover y llover». Y el viernes 26 amaneció «especialmente sombrío». Lograron dar el servicio de comidas, pero «a las cinco y cuarto de la tarde, cuando estaba comiendo yo, se nos fue la luz». La tormenta era imponente. «A eso de las siete y cuarto empezó a entrar agua en el establecimiento por la calle del Perro, algo que nunca antes había pasado». Todo fue a peor y su familia, con una niña recién nacida, tuvo que irse a casa de sus suegros, en Zabalbide. «No se podía entrar en el Casco Viejo y al día siguiente vimos la desolación. En Rio-Oja el agua alcanzó una altura de 3,15 metros. Tardamos 47 días en reabrir, pero algunos no lo hicieron nunca». El periódico no pudo salir hasta el lunes 29.

