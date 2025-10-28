«Dejé que la Alhóndiga se construyese a sí misma»
18.01.07 ·Philippe Starck
Martes, 28 de octubre 2025, 12:17
Así ha querido retratarse Philippe Starck con la portada que publicó EL CORREO cuando presentó su proyecto para lo que hoy es el Azkuna Zentroa: « ... Dejé que el edificio de la Alhóndiga se construyese a sí mismo -explica el diseñador francés-, a través de su propia economía, su propia lógica, su propia ergonomía y, sobre todo, su propio propósito, de manera que fuese tan extraordinario como resultase posible pero siguiese perteneciendo a los bilbaínos». Unos años después, añade, volvió y pudo verlo en funcionamiento: «Comprobé que los bilbaínos habían tomado posesión de los espacios y me di cuenta de que había triunfado en mi misión: la Alhóndiga está funcionando con extraordinario éxito».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión