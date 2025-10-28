El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Dejé que la Alhóndiga se construyese a sí misma»

18.01.07 ·

Philippe Starck

Martes, 28 de octubre 2025, 12:17

Comenta
Imagen -

Así ha querido retratarse Philippe Starck con la portada que publicó EL CORREO cuando presentó su proyecto para lo que hoy es el Azkuna Zentroa: « ... Dejé que el edificio de la Alhóndiga se construyese a sí mismo -explica el diseñador francés-, a través de su propia economía, su propia lógica, su propia ergonomía y, sobre todo, su propio propósito, de manera que fuese tan extraordinario como resultase posible pero siguiese perteneciendo a los bilbaínos». Unos años después, añade, volvió y pudo verlo en funcionamiento: «Comprobé que los bilbaínos habían tomado posesión de los espacios y me di cuenta de que había triunfado en mi misión: la Alhóndiga está funcionando con extraordinario éxito».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Dejé que la Alhóndiga se construyese a sí misma»

«Dejé que la Alhóndiga se construyese a sí misma»