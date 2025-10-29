Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:38h. Comenta Compartir

En el 2020 la irrupción del covid paró el mundo. El confinamiento, los contagios, las restricciones y las muertes marcaban el día a día de Euskadi y del resto del planeta. Durante la primera ola los sanitarios hicieron frente a un virus del que al comienzo no sabían nada y que sobrepasó a los sistemas sanitarios. Aquel año la pandemia protagonizó gran parte de las portadas de EL CORREO. La última del 2020 fue una de las más especiales. En el helipuerto de Cruces se juntaron varios profesionales que combatían en primera línea contra el virus. Cinco años después parte de esos sanitarios se reunieron de nuevo, en el mismo lugar, para hacerse esta fotografía. «Aquellas primeras semanas fueron momentos de miedo e incertidumbre», recuerda Victoria Boado, actual jefa de servicio de la UCI de Cruces. «El covid nos dio muchas lecciones: ni estábamos tan preparados, ni éramos tan fuertes. Vimos la importancia de la anticipación y de la humanización en la sanidad».