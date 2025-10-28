El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

Cinco lehendakaris, juntos de aniversario: «la foto refleja la pluralidad vasca y la cohesión social»

08.10.16 ·

Iñigo Urkullu

Martes, 28 de octubre 2025, 11:31

Comenta
Imagen -

La imagen de la portada de EL CORREO del 8 de octubre de 2016 es «especial» para el lehendakari Iñigo Urkullu no sólo porque es ... ya «tristemente» irrepetible tras el fallecimiento de José Antonio Ardanza. También por el simbolismo de esa fotografía, que conmemora el 80 aniversario del primer Gobierno vasco de Agirre y el homenaje «a quienes iniciaron la institucionalización de Euskadi». Urkullu la recuerda con cariño por el momento en el que se produjo, justo cuando arrancaba su segunda legislatura ya con un gobierno de coalición con el PSE. «El Gobierno de Agirre, en plena guerra incivil, fue plural y aunó a diferentes sensibilidades ideológicas. «Que estemos los cinco en esa foto también refleja la pluralidad vasca. El hecho de que lo celebráramos con un Gobierno PNV-PSE recién constituido buscaba igualmente responder a la diversidad de Euskadi». A Urkullu la portada le evoca también la «cohesión social» que, dice, siempre ha perseguido y la «normalización de la convivencia» que entonces se estaba encauzando, a la espera de la entrega de armas y la disolución de ETA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cinco lehendakaris, juntos de aniversario: «la foto refleja la pluralidad vasca y la cohesión social»

Cinco lehendakaris, juntos de aniversario: «la foto refleja la pluralidad vasca y la cohesión social»