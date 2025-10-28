Cinco lehendakaris, juntos de aniversario: «la foto refleja la pluralidad vasca y la cohesión social»

Martes, 28 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

La imagen de la portada de EL CORREO del 8 de octubre de 2016 es «especial» para el lehendakari Iñigo Urkullu no sólo porque es ... ya «tristemente» irrepetible tras el fallecimiento de José Antonio Ardanza. También por el simbolismo de esa fotografía, que conmemora el 80 aniversario del primer Gobierno vasco de Agirre y el homenaje «a quienes iniciaron la institucionalización de Euskadi». Urkullu la recuerda con cariño por el momento en el que se produjo, justo cuando arrancaba su segunda legislatura ya con un gobierno de coalición con el PSE. «El Gobierno de Agirre, en plena guerra incivil, fue plural y aunó a diferentes sensibilidades ideológicas. «Que estemos los cinco en esa foto también refleja la pluralidad vasca. El hecho de que lo celebráramos con un Gobierno PNV-PSE recién constituido buscaba igualmente responder a la diversidad de Euskadi». A Urkullu la portada le evoca también la «cohesión social» que, dice, siempre ha perseguido y la «normalización de la convivencia» que entonces se estaba encauzando, a la espera de la entrega de armas y la disolución de ETA.

