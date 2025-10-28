El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La chilena ante el Barça: «Uno de los momentos más especiales que he vivido»

17.08.19 ·

Aritz Aduriz

El 16 de agosto de 2019, al filo de las once de la noche, Aritz Aduriz hizo una obra de arte legada a la memoria rojiblanca. El delantero marcó de una espectacular chilena el gol de la victoria en Liga ante el Barcelona justo cuando agonizaba el partido, poco después de anunciar que sería su última temporada en activo tras 407 partidos y 172 dianas como león. «Es uno de los momentos más especiales, por no decir el más especial, que he vivido en un campo de fútbol», rememora el donostiarra mientras observa la portada de EL CORREO con la fotografía que inmortalizó aquel instante. «Es difícil relacionarse con una escultura o una foto, y ésta consigue que lo haga». Dice que solía leer crónicas y que en sus tiempos en Lezama «teníamos periódicos encima de la mesa. He vivido las dos épocas, la de papel y la digital, pero yo soy de la primera; soy de papel».

