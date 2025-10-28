«Lo más bonito fue cómo la ciudadanía hizo suyo el premio»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:23 Comenta Compartir

El 14 de octubre de 2009, Kirmen Uribe recibió una llamada inesperada, la de la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que le comunicó ... que había ganado el Premio Nacional de Narrativa. «No sabía ni que el premio se fallaba ese día y no podía salir del asombro. Me fui a Bilbao, donde me esperaban en la oficina de Ikeder -empresa de gestión cultural- Leopoldo y Alejandro Zugaza, que me ayudaron en los inicios de mi carrera», relata. La foto de la portada está hecha cuando bajó a la calle a atender a EL CORREO. «De repente, la gente que pasaba me empezó a saludar y a felicitar, casi como si el Athletic hubiera ganado un título. Eso fue lo más bonito, cómo la ciudadanía hizo suyo el premio».

