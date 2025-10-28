El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Lo más bonito fue cómo la ciudadanía hizo suyo el premio»

15.10.09 ·

Kirmen Uribe

Martes, 28 de octubre 2025, 12:23

Comenta
Imagen -

El 14 de octubre de 2009, Kirmen Uribe recibió una llamada inesperada, la de la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que le comunicó ... que había ganado el Premio Nacional de Narrativa. «No sabía ni que el premio se fallaba ese día y no podía salir del asombro. Me fui a Bilbao, donde me esperaban en la oficina de Ikeder -empresa de gestión cultural- Leopoldo y Alejandro Zugaza, que me ayudaron en los inicios de mi carrera», relata. La foto de la portada está hecha cuando bajó a la calle a atender a EL CORREO. «De repente, la gente que pasaba me empezó a saludar y a felicitar, casi como si el Athletic hubiera ganado un título. Eso fue lo más bonito, cómo la ciudadanía hizo suyo el premio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Lo más bonito fue cómo la ciudadanía hizo suyo el premio»

«Lo más bonito fue cómo la ciudadanía hizo suyo el premio»