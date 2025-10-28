El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Berenguer: «Notaba el peso de Bizkaia y Bilbao sobre mis hombros al lanzar el penalti decisivo»

Athletic campeón

Martes, 28 de octubre 2025, 12:47

La cara de Álex Berenguer se ilumina al ver la portada de EL CORREO. «Fue un momento único, irrepetible», sonríe el extremo rojiblanco en Lezama al referirse a aquella noche del 7 de abril de 2024 en La Cartuja (Sevilla), cuando el Athletic puso final a 40 largos años de espera para volver a celebrar un título de Copa del Rey. La número 25 ya estaba lista para pasear por la Ría en la gabarra. «Es un momento muy emotivo e histórico, todavía se me pone la carne de gallina cuando veo algún vídeo de mi penalti», reconoce Berenguer en referencia al lanzamiento decisivo frente al Mallorca. «En ese momento todo Bilbao y Bizkaia se quitaron un peso de encima. Creo que yo también notaba ese peso encima de mis hombros al lanzar, pero por fortuna todo salió bien».

