«el BEC nos ilusionó desde el origen porque supuso un cambio total»

Xabier Basañez lleva casi 20 años al frente de la dirección del BEC. Y, aunque todavía no era su máximo responsable cuando se inauguró en la primavera de 2004 (llegó dos años después), sí acudió como invitado a aquel acto institucional. «Entonces ni me imaginaba que me iba a enrolar en esta aventura». Reconoce que le fascinó el enorme espacio concebido por los arquitectos de Idom y Sener. La mudanza a Barakaldo supuso también recuperar un solar que había caído en desuso por la desindustrialización. «Levantar el BEC sobre el antiguo tren de laminación en frío de Altos Hornos fue una especie de metáfora», cuenta. A su juicio, representó un resurgir y un cambio en la forma de hacer las cosas. «La feria entró de lleno en el siglo XXI. Supimos adaptarnos y aportar a la sociedad un espacio para hacer muchas cosas que antes no se podían llevar a cabo, como grandes conciertos o acoger el mundial de Basket, por ejemplo». Desde entonces ya van más de 1.800 eventos.