«Estaba asustado, yo era un cualquiera y encarnar a Celedón era una responsabilidad enorme»

5.05.1980 ·

Iñaki Landa

Iñaki Landa tenía 28 años cuando encarnó a Celedón por primera vez recogiendo el testigo de José Luis Isasi. «Estaba asustado porque yo era un cualquiera y aquello, una responsabilidad enorme», confiesa. Recuerda que su antecesor le dijo que en la balconada «no había que hablar demasiado para no meter la pata», y así lo hizo. «Fui breve, entre la emoción del momento y el consejo de Isasi, dije: 'Gora Gasteiz, Gora Andra Mari Zuriaren Jaiak,'Gora Celedón en euskera y castellano y poco más». En aquella portada de EL CORREO se destacó que en la plaza no hubo incidentes, pancartas ni ikurriñas. Tras ese día, Landa ejerció 20 años como Celedón. «Ha sido uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, una enorme suerte que no esperaba», agradece.

